مادبا:وزير الثقافة يزيح الستار عن اللوحة الفسيفسائية مسيرة الهاشميين



الوكيل الاخباري -

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أزاح وزير الثقافة علي العايد الستار عن اللوحة الفسيفسائية مسيرة الهاشميين التي نفذتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا وبالتعاون مع معهد فن الفسيفساء والترميم/ مادبا وبلدية مادبا الكبرى وفريق الامل للتوعية والتدريب بمناسبة احتفالية المملكة بمئوية الدولة الاردنية.وأشار العايد خلال حفل الإفتتاح بالجهود المميزة التي بذلت لإنجاز اللوحة الفسيفسائية التي تبرز خصوصية مدينة مأدبا وتفردها في فن الفسيفساء على مستوى العالم بسواعد الشباب جيل المئوية الثانية الذين ابدعوا في صنعها مؤكدا على اعتزازه بمدينة مأدبا العريقة ودورها الحضاري .