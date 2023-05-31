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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 31-05-2023 10:58 م

ماذا أهدى ولي العهد الحاضرين لمأدبة عشاء زفافه ؟ - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أهدى سمو ولي العهد الامير الحسين الذين حضروا الى مضارب الهاشميين خلال حفل مأدبة عشاء زفاف سموه الذي أقيم مساء الأربعاء سبحة بهذه المناسبة.

وكانت السبحة مرفقة بقطعة معدنية منقوش عليها اسم سمو ولي العهد والآنسة رجوة .

واستقبلت مضارب بني هاشم اليوم المدعوين لحضور حفل "القرا" بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ووصل الأردنيون من مختلف الأصول والمنابت ومختلف مناطق المملكة إلى مضارب بني هاشم في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين.

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