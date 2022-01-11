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الثلاثاء، 11-01-2022 10:18 م

ماذا فعلت فتاة أردنية راجعت دائرة حكومية ووجدت الموظفة مشغولة بلعبة "تركس"؟!

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الوكيل الاخباري - يتفاعل عشرات الناشطين على موقع الفيسبوك مع إحدى المجموعات المهتمة بخدمة العملاء في مختلف الشركات الخاصة والدوائر الحكومية، ويتابع هذه المجموعة أكثر من 150 ألف ناشطاً على الفيسبوك.

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وتتمحور المنشورات على هذه المجموعة حول تجربة العملاء مع الشركات والقطاعات المختلفة، سواء كانت تجربة سليبة أم إيجابية، حيث يقوم المشترك بعرض تجربته مع شركة ما، ويتم الإشارة لهذه الشركة من خلال خاصية الـ "mention" لصفحة الشركة على الفيسبوك، وذلك في سبيل حل مشكلة ما تعرض لها أو حتى الثناء على تجربته معها.

 

ورصد موقع "الوكيل الاخباري" تجربة إحدى المواطنات الأردنيات عندما راجعت إحدى الدوائر الحكومية الهامة -وفق وصفها- لإتمام معاملة شخصية لها، وسردت الموقف الذي حصل بينها وبين الموظفة في تلك الدائرة التي كانت منشغلة عن خدمة المواطنين بلعبة "تركس" على شاشة الكمبيوتر الذي خصصته الدائرة لإتمام المعاملات الحكومية.

 

وتقول "ج،ب" أنها وباللغة العامية: "حابة احكيلكم شو صار معي، بأحد الدوائر الحكوميه العزيزه على قلب كل مواطن أردني، كنت في دائره حكومية ... معاي معاملة .. لازم أعطيها للموظفة .. وهي تدققها عالكمبيوتر وتحسبها .. وتحددلي الرسوم .. كرمال أروح على المحاسب أدفعها .. 
فتت على المكتب .. وكانت الموظفة الأمورة قاعدة خلف مكتبها اللي على شكل كاونتر عالي، والكمبيوتر قدامها طبعا .. 
ولسوووء حظها باب الخزانة القزاز خلفها مفتوح .. وعاكس لعندي طرف شاشة كمبيوترها .. 

 

وتابعت: "أخذت المعاملة مني بدون ما تتفرج بوجهي حتى .. وضلت تلعب ( تركس) على الكمبيوتر تقريبا 5 دقايق ... وهي عاملة حالها مشغولة و بتشتغل بالمعاملة .. 
هون إجا شغلي عاد ... 
رنيت على موبايلي من موبايلي التاني ..  (كانه إجاني إتصال) 
وهيك  حكيت على مسمعها : الو ...  هلا سيدي  يسعد صباحك ... كيف حالك ..  بس أفضى بمرلك بس 10د. ما بطول .. لا لا بس تخلص لعبة ( التركس ) .. 
// هون الموظفة إنصدمت .. ولونها صار زي صينية كفتة مشعوطة //  
  - وكملّت  -
آه سيدي عادي الصبح بلعب تركس وين المشكلة .... هههههههه ....  إنت بأي مكتب دوامك اليوم ؟؟ ااها.. مكافحة الفساد طيب طيب بمر عليك في موضوع ...
سلام سيدي - سلام  
وسكرت التلفون
وطبعا المعاملة صارت على الكاونتر محسوبة وجاهزة .... 
والموظفة مش عارفة تبلع ريقها وملخومة .. 
أخدت المعاملة رحت عالمحاسبة دفعت الرسوم ... والمفروض أرجع أعطيها وصل الدفع تنزله على الكمبيوتر ... 
بس رجعتلها وقفت على حيلها فورا  ومع إبتسامه قالت ( تفدلي )  حطيت الوصل عالكاونتر، وقلتلها .. 
مين فاز؟ 


 




 

 


 

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