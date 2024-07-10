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الأربعاء، 10-07-2024 08:40 ص

ماذا قالت الحكومة عن مهرجان جرش؟

رئاسة


الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصالات الحكومية  مهند المبيضين، الثلاثاء، إن الأردن بلد عريق يجب أن يدعم قطاعيه الاقتصادي والسياحي وينظم احتفالاته ويفرح بالحياة، وأن “التاريخ والثقافة والفن والحضارة هي قوة الأمة في مواجهة التحديات”، وذلك في رده على سؤال بخصوص مهرجان جرش.

وأضاف خلال لقاء مع وسائل الإعلام في منتدى الاتصال الحكومي، أن هناك برنامجا محددا أعلنت عنه إدارة
مهرجان جرش، يحتوي على نصاب عال من الثقافة والفكر، “وهذا امتداد لرسالة المهرجان فيما يتعلق بالثقافة
والفنون منذ انطلاقته عام 1981″.

وأكد أن المهرجان يهدف أيضا إلى دعم وتمكين عمل المجتمعات المحلية في جرش، والتي تراجعت بسبب
تأثر القطاع السياحي بسبب الظروف المحيطة.

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