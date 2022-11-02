ماذا قال مدير الضمان الاجتماعي بعد انهاء عقده ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علق المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، على قرار رئاسة الوزراء إنهاء عقده :



"الزملاء والزميلات الأعزاء..



لقد تشرفت بالعمل معكم في مؤسستنا الغالية وقد اجتهدنا معا لتقديم ما هو افضل لكل شخص وكل اسرة معنية بالضمان الاجتماعي. بارك الله في جهودكم جميعا.



كما اشكر جميع الاخوة والاخوات الأعزاء على دعمهم المتواصل لعمل المؤسسة واعتذر عن أي تقصير في أداء الواحب.



كل مسيرة لها بداية ولها نهاية ونسأل الله التوفيق لكم ولمؤسستنا وان يحفظ اردننا الغالي في ظل قائد المسيرة جلالة الملك المفدى".

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