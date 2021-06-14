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الإثنين، 14-06-2021 03:09 م

ماذا قصدت الحكومة بالمناطق المكشوفة دائماً للمنشآت التي تقدم الأرجيلة؟ تفاصيل

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 الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن اشتراط تقديم الأرجيلة في الأماكن المفتوحة والساحات الخارجية يحتّم عدم وجود أية جدران لهذه المناطق.

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وأضاف البلبيسي لـ الوكيل الإخباري أن هذه الأماكن التي تعد من ضمن شروط إعادة فتح قطاع الأراجيل، يجب أن تكون أيضاً مكشوفة الجوانب بالبناء ومعرضة لدخول النور والهواء الطبيعي بشكل دائم.

 

وبحسب البروتوكول الذي اعتمدته عدة جهات رسمية بشكل تشاركي ومن خلال لجنة خاصة ترأستها وزارة الصناعة والتجارة، فإن المناطق الخارجية للمنشأة تعني أي جزء مكشوف الجوانب من البناء وسواء أكان مسقوفاً أو غير مسقوف ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور ويقع ضمن حدود المنشأة.

 

وبهذا الخصوص فإن عبارة بصورة دائمة تعني ؛ عدم إمكانية إغلاق الجزء المكشوف بأي شكل من الأشكال سواء بأبواب أو شبابيك أو حواجز أو أي شيء آخر مما يماثلها في الغاية بأيِّ وقت من الأوقات .

 

 

 




 

 

 

 

 




 

 


 

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