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الخميس، 05-05-2022 01:45 م

ماذا يعني رفع سعر الفائدة في الأردن وهل يشمل القروض القائمة ؟

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الوكيل الإخباري - شرح الخبير المالي و الإقتصادي حسام عايش معنى رفع سعر الفائدة في الأردن، بعد أن رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) امس الأربعاء بمعدل 50 نقطة أساس، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار ارتباط الدينار بالدولار الامريكي، و للإبقاء على جاذبية الإيداع للدينار وعدم التحول للدولار.
 
وأشار عايش في حديث لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة.

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ونوه إلى أن ( دورة ارتفاع أسعار الفائدة تسبب انعكاس واضح على التسهيلات والقروض التي تُقدم للأفراد من البنوك) منوهاً إلى أن توالي رفع أسعار الفائدة يعني بالضرورة ارتفاع قيم نسب الفوائد على هذه التسهيلات، ما يجعل عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد، بينما تشجعهم على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة. 
 
وشرح عايش أن رفع أسعار الفائدة في الأردن هو ( انعكاس الودائع على الدينار) ما يعني تحميل كلف على البنوك، التي بدورها سوف تكون مُلزمة برفع الفائدة  على القروض والتسهيلات. 
 
وبيّن أن المستهلك يدفع الثمن بكل الحالات، مشيراً إلى أن الرفع 50 نقطة أساس نقطة قد لا يكون ملموساً بشكل مباشر، إلا أن تراكم وتوالي الرفع سيكون له انعكاس على المواطن. 
 
وبحسب النظام المالي فإن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات والتأثير على القوة الشرائية، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار. 
 
وكانت قد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك، اعتبارًا من الأحد المقبل.

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