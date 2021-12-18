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السبت، 18-12-2021 12:36 م

ماذا ينتظر الاردنيون في 2022 ؟

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الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون الدخول في عامهم الجديد 2022 على وقع العديد من القرارات التعليمات الجديدة ، التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

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ويحمل العام 2022 وفقا لتتبع " الوكيل الإخباري" قرارات عدة أبرزها بدء العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة والتي قلصت شرائح المستهلك من 7 الى 3.

 

كما يدخل الأردنيون عامهم الجديد وهم ملزمون بتطبيق أمر الدفاع 35 والقاضي بمنع دخول المنشآت العامة والخاصة إلا بتلقي كل مواطن جرعتين من لقاح كورونا.


وعلى ذات الجانب، سوف يمنع أي أردني أو أجنبي من دخول المملكة عبر المطارات والمعابر الا بوجود فحص "بي سي ار" والتسجيل على منصة visitjordan، قبل 72 من  تاريخ السفر.


وعلى المحور الإقتصادي، يدخل الأردنيون عام 2022 على وقع موازنة صعبة واستثنائية بعجز متوقع يبلغ 2.4 مليار دولار، ونمو متوقع بنسبة 2.7 بالمئة.


وسيعلن الأردن عن بدء تنفيذ مشروع تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، إلى جانب تمرير الغاز المصري من العقبة لسوريا وصولا إلى لبنان.


وفي ملف المياه، من المقرر أن يتخذ مجلس النواب قرارا بشأن اتفاق إعلان النوايا المُوقع مع الإحتلال والإمارات بشأن تبادل الكهرباء مع المياه، كما سيتم البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني مع نهاية 2022. 

وكان عام 2021 صعبا على الاردنيين، بسبب ازمة فيروس كورونا التي ما زال تأثيرها يلقي بظلاله على مختلف المناحي الحياتية، وسوف يفرد موقع الوكيل تقريرا خاصا عن أبرز أحداث 2021.

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