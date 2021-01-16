ماضي : تحضيرات لأنشطة تسويقية على غرار كرنفال العقبة

الوكيل الإخباري – خاص –

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قال مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، إن نسبة الإشغال في فنادق العقبة ارتفعت اليوم السبت إلى نحو 23% بعد أن بلغت أمس نحو 20%.وعزا ماضي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، انخفاض نسب الإشغال إلى أن الفترة الحالية هي فترة امتحانات للطلبة، فضلا عن أن القرار الحكومي بإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة جاء في وقت متأخر، الأمر الذي حال دون إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتحضير لعطلة نهاية الأسبوع، بحسب ماضي.وتوقع ماضي ارتفاع نسبة الإشغال خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.وأكد ماضي أن مدينة العقبة مقصد سياحي شتوي؛ حيث تتمتع بأجواء جميلة في هذا الوقت.وحول الأنشطة التي تعدّها السلطة لجذب السياح، قال ماضي إن السلطة تعمل على مجموعة من الأنشطة التسويقية، على غرار كرنفال العقبة لكن دون نشاطات ترفيهية ودون جمهور.وبين ماضي أن الأنشطة ستحتوي على عروض سياحية في الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية.