ماضي نائباً لرئيس الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ

الوكيل الإخباري - حصل الأردن ولأول مرة على أكبر عدد من المناصب الإدارية في انتخابات الهيئة العامة للاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ التي عقدت مساء اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية .

اضافة اعلان



ونال الاردن منصب نائب رئيس الاتحاد العربي باختيار رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية شرحبيل ماضي الى جانب تجديد الثقة بأمين عام الاتحاد ايمن جبر والإبقاء على الاردن كمقر رئيسي للاتحاد العربي، كما حصلت ريناتي الطراونة على عضوية الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ ممثلة عن الاتحاد الملكي.

وكانت الانتخابات قد افرزت الرئيس والاعضاء الجدد كما يلي.



الرئيس : سامح الشاذلي (مصر )نائب الرئيس :شرحبيل ماضي (الاردن)نائب الرئيس :سمير شاوش (الجزائر)نائب الرئيس :طلال السرحان (الكويت)نائب الرئيس : انيت خوري (لبنان)عضوية كل من عبد العزيز الازرق (المغرب) وسعد غزاوي (ليبيا) و فواز زلوم (فلسطين) و خليفه الكعبي (الامارات) وريناتي الطراونة (الأردن) وأمين عام ايمن جبر (الاردن ) وأمين عام مساعد يسري عبد الفتاح (مصر).



وقال ماضي أن آلية العمل القادمة ستركز على تطوير منظومة الرياضات البحرية والعودة بها كما كانت حافلة بالأنشطة البحرية ، مؤكدا ان الاتحاد الملكي شق طريقه عربيا ودوليا بهدف فتح باب التوسع في الأنشطة والرياضات البحرية ورفع اسم الاردن عاليا في المحافل العربية والدولية.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة