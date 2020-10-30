ما سبب الارتفاع الصادم في عدد اصابات كورونا بالاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، ان السبب الرئيسي لارتفاع عدد الإصابات هو دخول الأردن في مرحلة التفشي المجتمعي، وعدم الالتزام الكافي من المواطنين بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي خاصة بعد التحول إلى سياسة العزل المنزلي.وشدد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه يجب على المعزولين منزلياً البقاء بالمنزل، واتخاذ أساليب الوقاية، بمجرد أن تصل نتيجته للفحص إيجابية.وأشار شركس، إلى أن "أسباب ارتفاع الوفيات يعود إلى الزيادة الواضحة في عدد الحالات المصابة، ووجود عوامل خطيرة تساهم بالوفاة مثل كبر السن، والأمراض المزمنة المثبطة للمناعة، وهي موجودة في أغلب حالات الوفاة".وسُجلت في الأردن، الجمعة، 32 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 3921 إصابة جديدة بالفيروس جميعها محلية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 69306، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.