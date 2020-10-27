ما سبب الارتفاع الكبير بإصابات كورونا في الاردن اليوم ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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رجح مصدر طبي ان يكون الارتفاع في عدد الفحوصات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية " ٢٩٦٠٦ فحص " وهذا الرقم الاعلى منذ بدء الجائحة ، هو السبب في اعلان عدد الاصابات الكبير بفيروس كورونا في الاردن اليوم .وسُجلت في الأردن، الثلاثاء، 44 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 3800 إصابة جديدة بالفيروس جميعها محلية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 58855، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وتعد حصيلة الإصابات المسجلة اليوم هي الحصيلة الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس في الأردن.