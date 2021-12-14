الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والناطق الاعلامي السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الذين مكّنهم الاشتراك الاختياري بالضمان من الحصول على راتب التقاعد بلغ 48 ألف مؤمّن عليه وهم يشكّلون ما نسبته 17.5% من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم حالياً 275 ألف متقاعد ومتقاعدة. اضافة اعلان





وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، "لأن الاشتراك الاختياري مقتصر على الأردنيين فقط كونه يشكّل نوعاً من التمكين لهم لا سيّما أولئك الذين لا يعملون أو لم يسبق لهم العمل أو انقطعوا عن العمل أو أنهم يعملون في قطاعات لا تنطبق عليها أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.. فنحن نشجّع هذا الانتساب للضمان، ولنا أن نتصور لو لم يكن الاشتراك الاختياري متاحاً لما استطاع الكثير من هؤلاء ال 48 ألف مواطن مؤمن عليه الحصول على راتب تقاعدي..!"



وأكد أن الاشتراك الاختياري مهم ويلعب دوراً حيوياً في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ولا يخفى ما لذلك من انعكاس واضح على تخفيض معدلات الفقر في المجتمع.



