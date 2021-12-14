الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

اجتماع نيابي لبحث تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال الأسبوع المقبل

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

الشمالي: المنتجات الأردنية تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية

الملكة رانيا: معايدتنا تجتمع في نسيج ليحيك ثوباً أردنياً من الوحدة والتعايش والمحبة

الوكيل يكشف: الائتلافات الخمس المسؤولة عن الناقل الوطني أجنبية

الثلاثاء، 14-12-2021 11:09 ص

ما فائدة الاشتراك بالضمان الاجتماعي "الاختياري"؟ ولماذا يشجع الخبراء عليه؟

main_image5c14d7619f1d7


الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والناطق الاعلامي السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الذين مكّنهم الاشتراك الاختياري بالضمان من الحصول على راتب التقاعد بلغ 48 ألف مؤمّن عليه وهم يشكّلون ما نسبته 17.5% من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم حالياً 275 ألف متقاعد ومتقاعدة.اضافة اعلان


وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، "لأن الاشتراك الاختياري مقتصر على الأردنيين فقط كونه يشكّل نوعاً من التمكين لهم لا سيّما أولئك الذين لا يعملون أو لم يسبق لهم العمل أو انقطعوا عن العمل أو أنهم يعملون في قطاعات لا تنطبق عليها أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.. فنحن نشجّع هذا الانتساب للضمان، ولنا أن نتصور لو لم يكن الاشتراك الاختياري متاحاً لما استطاع الكثير من هؤلاء ال 48 ألف مواطن مؤمن عليه الحصول على راتب تقاعدي..!"

وأكد أن الاشتراك الاختياري مهم ويلعب دوراً حيوياً في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ولا يخفى ما لذلك من انعكاس واضح على تخفيض معدلات الفقر في المجتمع.

 


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

x7rWGG1WkSDLGcXkv85D07adm6kfpObeIVF16IRg

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

Screenshot_2

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

D8A8D8A7D8AED8B1D8A920D8ADD8A7D988D98AD8A7D8AA20D8AAD981D8B1D8BA

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

سويد

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

image - 2021-12-14T121044.599

مجلس أمناء الوطني لشؤون الأسرة يعقد اجتماعه السنوي

أخبار متعلقة
main_image5c90de0a02d59

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل