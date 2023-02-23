ما مصير المواشي التي عقرتها الكلاب في إربد؟

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



أكد رئيس بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد عادل بني عيسى أن مالك حظيرة المواشي التي فتكت بها الكلاب الضالة في المنطقة وقع على تعهد بعدم بيع اي من منتجات الأغنام.

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وقال بني عيسى لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم اعطاء الأغنام التي عقرت من الكلاب الضالة مطاعيم وعلاجات، موضحا ان بعد 20 يوما يتم شفائها أو نفوقها.



وبين أن الأغنام التي فتكت بها الكلاب تم التخلص منها.



وأضاف أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في لواء الكورة أصبحت ظاهرة تزعج المواطنين .



واشار إلى أن الطرق الموصوى بها من قبل المتخصصين غير مجديه، حيث أن المشكلة لا زالت قائمة.