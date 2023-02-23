الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

بيانات صادمة .. نمو الاقتصاد الأمريكي يتراجع والركود يلوح في الأفق

الحكومة تكشف سبب عدم ربط محافظات الجنوب بخط مياه الديسي

ايران: تحطم مروحية تقل وزير الرياضة ونقله إلى المستشفى

كيف يتم احتساب سعر الكيلو واط / ساعة من الكهرباء المباع للمشتركين ؟

الخصاونة يتفقد مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

الجامعة الأردنية تطلق مجموعاتها البحثية للعام 2023

ما مصير المواشي التي عقرتها الكلاب في إربد؟

​الصحة تكشف إجراءات تجديد رخصة المهن الصحية

الأمن: ضبط 12 شخصاً خلال التعامل مع 6 قضايا مخدرات نوعية

الخميس، 23-02-2023 03:11 م

ما مصير المواشي التي عقرتها الكلاب في إربد؟

4b9dea0e-815f-4535-bc35-7bddde57c7ff


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد رئيس بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد عادل بني عيسى أن مالك حظيرة المواشي التي فتكت بها الكلاب الضالة في المنطقة وقع على تعهد بعدم بيع اي من منتجات الأغنام.

اضافة اعلان


وقال بني عيسى لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم اعطاء الأغنام التي عقرت من الكلاب الضالة مطاعيم وعلاجات، موضحا ان بعد 20 يوما يتم شفائها أو نفوقها.


وبين أن الأغنام التي فتكت بها الكلاب تم التخلص منها.


وأضاف أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في لواء الكورة أصبحت ظاهرة تزعج المواطنين .


واشار إلى أن الطرق الموصوى بها من قبل المتخصصين غير مجديه، حيث أن المشكلة لا زالت قائمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f8043cf6-الملك-عبد-الله-الثاني-أرشيفية (1)

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

05b568e2-d771-4ece-8ee1-5704cb64f55b

ابو السمن: خطط مستقبلية طموحة في مطار الملكة علياء الدولي

مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

الحكومة تكشف سبب عدم ربط محافظات الجنوب بخط مياه الديسي

2202319104521690528529

كيف يتم احتساب سعر الكيلو واط / ساعة من الكهرباء المباع للمشتركين ؟

7665263a-whatsapp-image-2023-02-23-at-2.57.47-pm

الخصاونة يتفقد مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

1677154901996

رئيس الوزراء لكندا: موقف الأردن ثابت من القضية الفلسطينية

أخبار متعلقة
12023422379860448547

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية قصصية

الدفاع المدني 4

إصابات بحادث سير في اربد - صور

CPA_01.3911de42

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

120233091334971581888

وفاة طفل 5 أعوام إثر حادث دهس في إربد

بببببب

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

الدفاع المدني 4

11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان