ما هو الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر بالاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتشرت في الآونة الأخيرة إصابات بالفيروس التنفسي المخلوي، في معظم دول العالم ومن بينها مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث ظهرت حالات كثيرة في الأردن وفقا لاختصاصي الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة.



وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة ، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، أن الفيروس المخلوي التنفسي، يُسبّب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي؛ وهو شائع جدا حيث إن الكثير من الأطفال بصابون به قبل بلوغهم العامين، وقد يصيب أيضا الفيروس المخلوي التنفسي البالغين وخاصة كبار السن.



وأوضح الدكتور الطراونة، أن الالتهاب الرئوي، يعتبر عدوى تؤدي لالتهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين أو واحدة منهم، مشيرا إلى أن الحويصلات الهوائية قد تملأ بالسوائل أو مادة قيحية، الأمر الذي بدوره يسبب السعال المصحوب بالبلغم ، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس.



وأضاف الدكتور محمد حسن، أن البكتيريا والفيروسات والفطريات قد تسبب الالتهاب الرئوي، وتتراوح مدى خطورة الحالة من درجة خفيفة إلى درجة متوسطة، وحتى درجة شديدة الخطورة تهدد حياة المريض؛ ويكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الأكبر من 65 سنة، فضلا عن المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

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