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الجمعة، 03-06-2022 08:33 م

ما هي بكتيريا "إي كولاي" التي أصيب بها 35 شخصاً في جرش؟

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الوكيل الإخباري - تعرض 35 شخصاً في محافظة جرش اليوم الجمعة للاصابة بالتسمم بسبب ببكتيريا "إي كولاي" التي تكون غالبا في مصادر المياه غير الخاضعة للتعقيم الصحيح.

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وتعيش بكتيريا "إي كولاي" الإشريكية القولونية بصورة طبيعية في أمعاء البشر الأصحاء والحيوانات، ومعظم أنواع الإشريكية القولونية غير ضارة، أو تسبب إسهالاً لفترة قصيرة نسبيًا ولكن توجد بضع سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية O157:H7، التي يمكن أن تتسبب في تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.


ويمكن التعرض للإصابة بالبكتيريا من الماء أو الطعام الملوثين بها، خاصة الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير كامل الطهي.


وبغالبًا يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية من النوع O157:H7 في غضون أسبوع، لكن الأطفال وكبار السن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جراء الإصابة بالعدوى.


وتبدأ مؤشرات وأعراض الإصابة بالإشريكية القولونية O157: H7 في الظهور عادة عد ثلاثة أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا، ولكن ربما تصاب بالمرض بعد التعرض للبكتيريا بفترة تتراوح بين يوم واحد إلى أسبوع أو أكثر، تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:


- الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف والمائي إلى الشديد والدموي
- تقلصات بالمعدة، أو شعور بألم أو وجع عند لمسها
- غثيان وقيء، لدى بعض الأشخاص

 


 




 

 


 

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