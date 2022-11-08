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الثلاثاء، 08-11-2022 02:37 م

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

e-coli


الوكيل الإخباري - بعد أن أكدت مديرية صحة البلقاء صائب أبو عبود تسجيل إصابة بجرثومة (أي كولاي ) تساءل العديد عن هذه الجرثومة واسبابها واعراضها.

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وجرثومة (اي كولاي أو الإشريكية القولونية) هي نوع من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الغرام المتواجدة بكثرة في أمعاء الإنسان بشكل طبيعي دون أن تسبب أي عوارض أو مشاكل صحية، إلا أنه إذا تحولت هذه الأنواع إلى سلالات تحمل جينات تمكنها من اختراق الخلايا أو تدميرها أو إفراز السموم داخل الجسم فإن المشاكل الصحية تبدأ بالظهور.


ويمكن أن تغزو (بكتيريا اي كولاي ) أماكن أخرى من الجسم فعلى سبيل المثال يمكن أن تسبب ( بكتيريا اي كولاي ) في المهبل التهاب المهبل البكتيري، ويمكن أن تصيب المسالك البولية أيضاً لتسبب التهابها.


وتعد عدوى (بكتيريا اي كولاي ) للحامل شائعة بسبب ضغط الرحم على المثانة وحبس البول فيها، مما يعطي فرصة لبكتيريا (إي كولاي) للتكاثر في المثانة والتسبب بالالتهاب.

البكتيريا الإشريكية بشكل عام تعد سبباً مهماً لعدة أنواع من الأمراض مثل:


التهاب المرارة.
تسمّم الدم.
التهاب البول.
التهاب غشاء السحايا عند الأطفال حديثي الولادة.
التهاب الرئة.

 

وللبكتيريا عدة اعراض قد تظهر على الانسان بعد 5 ايام ومن ابرزها

 

تقلصات في البطن
الإسهال الذي قد يكون دمويًا
غثيان
التعب المستمر

 

ويمكن أن تصاب بالعدوى عندما تبتلع حتى كمية صغيرة من البكتيريا الإشريكية القولونية. من بين الطرق التي يمكن أن يحدث بها ذلك:


اللحوم المفرومة: تأكل اللحوم المفرومة التي تحمل الإشريكية القولونية، ولم يتم طهي اللحم بما يكفي

 


الحليب غير المعالج: تشرب الحليب غير المبستر الذي لم يتم تسخينه لقتل البكتيريا.


الخضار والفواكه: قد تأكل الخضار الطازجة أو الفاكهة الملوثة بالماء الذي يحتوي على بكتيريا.


الأطعمة والمشروبات الأخرى: قد تحصل أيضًا على الإشريكية القولونية من عصائر الفاكهة غير المبسترة والزبادي والجبن المصنوع من الحليب النيء.


الماء: تبتلع الماء الذي يحتوي على الإشريكية القولونية، ربما أثناء السباحة في حمام سباحة أو بحيرة أو بركة.


 




 

 


 

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