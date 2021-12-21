ما هي ظاهرة الضباب المتجمد التي حدثت في الطفيلة ؟

الوكيل الإخباري -

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قال الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية، إن ظاهرة "الضباب المتجمد" تحدث في ظل درجات الحرارة المتدنية جداً في المناطق المرتفعة الجبلية.وبين عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الانجماد يأتي على النباتات والأشجار والاسطح، مؤكدا أن قطرات الماء في الضباب تتحول الى بلورات جليدية.وشهدت مرتفعات محافظة الطفيلة، صباح اليوم الثلاثاء، ظاهرة انجماد الضباب، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى أقل من صفر مئوي.وتتعرض المملكة من مساء أمس الاثنين، لمنخفض جوي عميق تخلله تساقطاً خفيفاً للثلوج المخلوط مع الامطار.