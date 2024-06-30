مباحثات أردنية باكستانية لتنشيط العلاقات التجارية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، خلال استقباله الملحق التجاري في السفارة الباكستانية في عمان سعد أحمد خطك، اليوم الأحد ،في مبنى الغرفة، ضرورة تنشيط العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين الأردن والباكستان لتضاهي العلاقات السياسية القوية التي تجمع البلدين الصديقين.

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وقال شريم، خلال اللقاء الرامي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع الباكستان، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان ضئيل جداً، رغم العلاقات الأخوية القوية التي تربط البلدين، حيث لم تتجاوز الصادرات الوطنية إلى الباكستان العام الماضي 2023 ستة ملايين دينار ، فيما بلغ حجم المستوردات من الباكستان 26 مليون دينار.



وأشار شريم إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفعلية اللازمة لتنشيط التبادل التجاري وتحفيز لقاءات رجال الأعمال من كلا البلدين، لتبادل الاستثمارات في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



من جانبه أوضح الملحق التجاري الباكستاني أن زيارته لغرفة تجارة الزرقاء تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات الباكستانية في الأردن، داعيًا إلى عقد لقاءات بين الغرفة والغرف التجارية في باكستان لتعزيز فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري .



وحضر اللقاء، عضو المجلس الاستشاري جان رحمان خان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس جهاد المرايرة، وخالد عبد الباري الزواهرة، والمهندس باسم الكيلاني، ومديرة الغرفة لارا الشيشاني.