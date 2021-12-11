مباحثات فنية مع سوريا لتفعيل اتفاقية اليرموك الخاصة بحقوق الأردن المائية

الوكيل الإخباري - علم موقع الوكيل الإخباري، أن الأردن يجري الآن مباحثات فنية مع سوريا، بشأن اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1987.

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وقالت المصادر إن المباحثات تجري من خلال لجنة المياه الأردنية السورية المشتركة.



وطالبت الحكومة الشهر الماضي على لسان وزير الزراعة خالد الحنيفات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا، وإشارتها إلى أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام يعتبر تجاوزاً للاتفاقية.