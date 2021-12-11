السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 02:38 م

مباحثات فنية مع سوريا لتفعيل اتفاقية اليرموك الخاصة بحقوق الأردن المائية

460736-371188836


الوكيل الإخباري - علم موقع الوكيل الإخباري، أن الأردن يجري الآن مباحثات فنية مع سوريا، بشأن اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1987.

اضافة اعلان


وقالت المصادر إن المباحثات تجري من خلال لجنة المياه الأردنية السورية المشتركة. 


وطالبت الحكومة الشهر الماضي على لسان وزير الزراعة خالد الحنيفات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا، وإشارتها إلى أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام يعتبر تجاوزاً للاتفاقية.


وجاء ذلك في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة اتفاقية إعلان نوايا مع الإحتلال الاسرائيلي والإمارات، والتي تهدف إلى استبدال الكهرباء مع المياه. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

920212616517721837842

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

كورونا الوكيل

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

1220215171911501961182

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

1639231401953

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

أخبار متعلقة
unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

118946

الصفدي: لا يجوز أن يصبح اللاجئون الضحية المنسية للمأساة في سوريا

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور

مممممممممممممممممممم

خبير يوضح حول اتفاقية النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل

كهرباء

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها للمنخفض الجوي وتنشر أرقام الطوارئ

energie_2

الكهرباء الأردنية تصل إلى لبنان نهاية العام