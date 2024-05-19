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الأحد، 19-05-2024 12:42 م

مباحثات موسعة بين الصفدي ولازاريني بشأن جهود توفير الدعم اللازم لأونروا

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، مباحثات موسعة تتناول الجهود المبذولة لتوفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من القيام بواجبها الإنساني تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة غزة.

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وتناولت المباحثات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة على الوكالة وموظفيها، والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمام الوكالة، والتي تحول دون قدرتها على القيام بواجبها وفقاً لتكليفها الأممي.

 




 

 


 

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