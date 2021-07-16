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الجمعة، 16-07-2021 10:26 ص

مبادرات تطوعية لرعاية الأطفال الأيتام بالكرك

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الوكيل الاخباري - أطلقت جمعيات خيرية وثقافية في محافظة الكرك، مجموعة من المبادرات التطوعية لرعاية وتأهيل الاطفال الايتام.

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وقال رؤساء الجمعيات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن تقديم الخدمات للأطفال الأيتام مسؤولية مجتمعية نظرا لظروفهم الاجتماعية وحاجتهم النفسية للقرب والتواصل الاجتماعي مع أقرانهم الأطفال لتبادل الألعاب والمهارات وتكوين صداقات لكسر حاجز العزلة والاغتراب الاجتماعي.

 

وقال رئيس جمعية براعم الطفولة الدكتور عبدالله المجالي، إن الجمعية وبدعم وتعاون مع شركة إسمنت القطرانة، نظمت عشرات البرامج لرعاية الأطفال الأيتام وتقديم كافة أشكال الخدمات الترفيهية والتعليمية ضمن برامج محددة الأهداف وبإشراف مختصين برعاية الطفولة.


وبين أن المبادرات شملت تنظيم رحلات ترفيهية وتعليمية لمركز زها الثقافي، بالإضافة الى إعطاء دروس تعليمية بالحساب والرياضيات واللغة العربية، بمشاركة أولياء أمورهم وتقديم هدايا والعاب وحقائب مدرسية، لافتا الى أنه سيتم التواصل معهم ضمن برنامج ترفيهي خلال عطلة العيد.


وأشاد النائب هيثم زيادين خلال رعايته نشاطات الجمعية بالدور الكبير للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بترتيب برامج هادفة لرعاية الأطفال ضمن بيئات آمنة لكونهم شريحة مجتمعية بحاجة لمن يرعاهم ويتواصل معهم ويدخل الفرحة لنفوسهم.

 

بدورها قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إنه حرصا من المديرية على شمول الأطفال ببرامجها الثقافية التوعوية تم تخصيص برامج متنوعة للأطفال تشمل التعليم على مهارات الرسم والقراءة وفن الكتابة القصصية وعرض أفلام تعليمية ودروس بالموسيقى.


وقال رئيس نادي الإبداع بالكرك المهندس حسام الطراونة، إن النادي أطلق قبل أيام مبادرات تطوعية مجانية للأطفال والشباب تتعلق بتنمية مهارات الإبداع والتفكير الناقد والتفاعل الإيجابي والاندماج المجتمعي ومهارات التواصل والاتصال ومهارات الابتكار والمواطنة.


--(بترا)

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