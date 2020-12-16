الأربعاء 16-12-2020
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الأربعاء، 16-12-2020 11:00 م

مبادرات تطوعية وتوعوية للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب البترا اليوم الأربعاء، في المراكز الشبابية التابعة لها (مركز شابات البترا، شابات الطيبة، شباب البترا، شباب الطيبة)، مبادرة "كمامتك سلامتك".
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وتهدف المبادرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع إلى توعية المواطنين بأهمية السلامة العامة وضرورة التباعد الجسدي، وذلك بتوزيع الكمامات على المواطنين في الأماكن العامة والمساجد.

وأطلقت مديرية شباب محافظة الزرقاء مبادرة بعنوان " كمامتك سلامتك"، من خلال الفريق الكشفي للمديرية، وبإشراف الناشطة الشبابية نجوى أبو تايه وحضور مدير شباب الزرقاء الدكتور عمر الغويري.

وبين الدكتور الغويري أن المبادرة تضمنت توزيع الكمامات في مناطق الأسواق والمحال التجارية ومجمعات الحافلات والمركبات، كما قام عدد من الشباب المتطوعين في المبادرة بتقديم شرح مبسط حول أهمية ارتداء الكمامة.

ونفذت مديرية شباب الكرك مبادرة "كمامتك سلامتك" بمشاركة عدد من المتطوعات والمتطوعين في عدد من المراكز الشبابية في مختلف أنحاء المحافظة.

وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، إن هذه المبادرة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وهي بالشراكة مع القطاعات الكشفية والإرشادية في المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على نشر الوعي الصحي المجتمعي تماشياً مع القرارت والإرشادات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مركز شباب غور الصافي محمد المرادات أن المبادرة ساهمت بتوجيه الشباب للتوعية المجتمعية بشكل غير مباشر الأمر الذي ساهم في التقليل من الإصابات بفيروس كورونا.

بدورها، أوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة الدكتورة ثروت المعاقبة، أن المراكز الشبابية عملت على استقطاب فئات عمرية مختلفة الأمر الذي ساهم بتشجيع كافة اليافعين والشباب للمشاركة بالأعمال التطوعية.

من جهة أخرى، أطلقت قيادات نسائية وشبابية في محافظة عجلون اليوم مبادرة بعنوان "شارك" وذلك لضمان ادماج احتياجات الشباب وأولوياتهم في عملية التنمية داخل المحافظة.

وقالت إحدى مدربات المبادرة المهندسة دعاء هزايمة إن الهدف من المبادرة التركيز على إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وإيجاد مقترحات تساهم بوضع مشاريع تنموية تفيد المجتمع المحلي وتطور الشباب أنفسهم.
 

 




 

 


 

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