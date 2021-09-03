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الجمعة، 03-09-2021 10:20 ص

مبادرات تعليمية وأعمال صيانة في مدارس معان

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الوكيل الإخباري - قال مدير تربية منطقة معان وهبي آل خطاب، إنه جرى تنفيذ عدة مبادرات تعليمية وتوعوية موجهة لطلبة المدارس في معان بالتعاون مع مؤسسات رسمية وأهلية.

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وأوضح آل خطاب ، اليوم الجمعة، أنه وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد تم توزيع 1081 حقيبة مدرسية على طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس التابعة للمديرية.


وأضاف، أنه بالتعاون مع الشرطة المجتمعية تم تنفيذ عدة مبادرات توعوية في مدارس معان خلال الأسبوع الماضي، استهدفت الطلبة من جميع المراحل، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تضمنت رسائل توعوية حول الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على الصحة وإرشادات توعوية أخرى لتحفيز الطلبة لبذل الجهد في التحصيل الدراسي.


وفي سياق تحسين البيئات المدرسية بيئيا وصحيا، قال آل خطاب إنه تم إحالة عطاء بقيمة 100 ألف دينار لعمل صيانة للمرافق الصحية في المدارس، إذ سينتهي العمل بهذا العطاء خلال شهر تشرين الأول المقبل، مضيفا أنه جرى إحالة عطاء تأثيث لمسرح مدرسة بنات معان الثانوية بقيمة 30 ألف دينار، وذلك لتعزيز مرافق المدرسة التعليمية والترفيهية.

 

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