مبادرات لتمكين الأسر ذوي الدخل المحدود في الأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





نفذت جمعية الحب والإيمان الخيرية التابعة لمديرية تنمية الكرك خلال شهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي مجموعة من المبادرات لتمكين الأسر ذوي الدخل المحدود في لواء الأغوار الجنوبية بدعم من مؤسسة نهر الأردن.وقال رئيس الجمعية الدكتور مراد الجعارات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن هذه المبادرات تهدف إلى تدريب الشباب العاطلين عن العمل على إدارة المشاريع الصغيرة والثقافة المالية وصولا إلى إنشاء مشاريع استثمارية صغيرة تسهم في تحسين الدخل للأسر الفقيرة وتحفيز التشغيل الذاتي عند قطاعي الشباب والمرأة.