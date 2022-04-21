مبادرات ملكية لإنشاء مصنع يوفر أكثر من 200 فرصة عمل في جرش

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية التنموية والتطويرية، في محافظة جرش، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقال العيسوي، خلال لقاء تواصلي مع وجهاء وممثلي الفعاليات النسائية والشبابية في محافظة جرش، إنه سيتم إنشاء في المحافظة ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وتزويده بوسائل النقل اللازمة، لتوفير من 200 إلى 400 فرصة عمل للشباب في المحافظة.



وأضاف أنه سيتم إنشاء 100 منزل من مساكن الأسر العفيفة وفق معايير معينة تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية.



وأوضح أن مجمع جرش الرياضي سيطور ليصبح مدينة رياضية متكاملة.

إضافة إلى إنشاء مركز صحي وتجهيزه، للنهوض بالواقع الصحي في المنطقة.

كما سيتم إنشاء مبنى جديد لمدرسة نحلة الأساسية للبنين بما يلبي الاحتياجات التعليمية للطلبة.

