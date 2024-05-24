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الجمعة، 24-05-2024 07:48 م

مبادرة بعنوان" شماغ وكوفية" بالكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت سيدات في محافظة الكرك بالتعاون مع مديريتي الثقافة والسياحة في المحافظة، اليوم الجمعة ، مبادرة بعنوان" شماغ وكوفية"، بمشاركة منتدى الوحدات الثقافي وجمعية الإرادة والأمل في العاصمة عمان وبدعم من مؤسسة إرادة لتنمية الموارد البشرية ممثلة بمديرها العميد المتقاعد الدكتور أحمد السيايدة.

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وقال السيايدة إن هذا الاحتفال يأتي تفعيلا للحركة الشبابية الوطنية التراثية الداعمة لوحدة الشعبين الأردني والفلسطيني تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 78 الذي يصادف يوم غد السبت.

 

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