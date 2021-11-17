الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 08:11 م

مبادرة بعنوان قلم وكمامة بالكرك

التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الأربعاء، مبادرة بعنوان "قلم وكمامة" في مدرسة الثلاجة الأساسية المختلطة .

وأوضح مدير التربية الدكتور عبد الحي القرالة تأثيرات جائحة كورونا على العديد من القطاعات في المجتمع، داعيا مدراء المدارس متابعة تطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة العامة في المدارس تماشيا مع القرارات والإرشادات الحكومية وصولا إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظمت المبادرة التي حضرها عدد من المعلمين والمعلمات من مختلف المدارس التابعة للمديرية وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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