مبادرة توعوية للحد من حوادث السير في عجلون

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية شرطة محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، ومن خلال قسم الشرطة المجتمعية في مدرسة صخره الثانوية للبنات، مبادرة توعوية للحد من حوادث السير.

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وتحدث رئيس مركز أمن قضاء صخرة، المقدم أمجد القضاة، عن المخاطر المترتبة عن حوادث السير النفسية والاجتماعية وهدر الأموال والممتلكات، مؤكدا حرص مديرية الأمن العام على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحرص مدير الأمن العام على إنفاذ القانون بدقة من أجل سلامة المواطنين.



وتأتي هذه المحاضرة، وفق القضاة، ضمن مبادرة إلى مدرستي بأمان، وتشتمل على رسم ممرات مشاه، وتقديم عرض مسرحي عن حوادث المرور، وتوزيع بروشورات توعوية.



وشدد القضاة على رفع مستوى التوعية المرورية لدى الجميع، خاصة طلبة المدارس للحد من حوادث الدهس، وما ينتج عنها، مؤكدا المسؤولية الجماعية لمكونات المجتمع من جهات رسمية وأهلية ومجتمعية للحد من الحوادث المرورية.