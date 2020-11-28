مبادرة حرير للتنمية تنفذ حملة صحتي أمانة في الموقر

الوكيل الاخباري -

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واصلت مبادرة حرير الريادية للتنمية والتوعية المجتمعية حملة "صحتي أمانة " التي اطلقتها في آب الماضي بالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن سعيها لتحقيق التوعية الصحية والمجتمعية وتعزيز العمل التطوعي.وتضمنت الحملة بحسب بيان صحفي، اليوم السبت، توزيع صندوق "صحتي أمانة" في مناطق الموقر، النقيرة، الرجم الشامي، الفيصلية، والذهيبة الشرقية.وشملت الحملة، توزيع المعقمات والكمامة ومستلزمات العناية الصحية والشخصية للأطفال ونشاطات تفاعلية للطفل تعتمد على التفكير واللعب، ما يعزز شعور الطفل بالمسؤولية الصحية تجاه نفسه بطريقة ايجابية. وأكد مدير "حرير" نهاد دباس أن المبادرة تطمح لدعم الصندوق باستمرار ليتمكن من تقديم خدماته للأطفال المرضى وأطفال مرضى السرطان والمصابين بكورونا والأطفال في القرى النائية والمخيمات.ولفت إلى أن الحملة تشكل خطة وقائية استباقية داعمة لتعزيز الأمن الصحي والصحة العقلية والتفاعلية والاجتماعية للطفل، مشيرا إلى أنها مستمرة على مستوى المملكة لتغطية نحو عشرة آلاف طفل.يشار إلى أن مبادرة حرير غير ربحية هدفها المساهمة في ايجاد مجتمع طفولي قادر على تحقيق الانجازات وتخطي الصعوبات.