مبادرة حقق تعقد مخيماً تدريبياً لمجالس الفوج الرابع عشر

الوكيل الاخباري - عقدت مبادرة حقق، احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد التي تندرج ضمن محور عمل القيادة، اليوم الأحد، مخيماً تدريبيّاً لفرسان وفارسات مجالسها المنتخبة، في الفوج الرابع عشر، في مخيم الأميرة بسمة الكشفي في محافظة جرش .



وتخلل المخيّم الذي استمرت فعاليّاته لمدّة 7 أيام، تنفيذ عدد من ورش العمل للفرسان والفارسات بشكل منفصل، ناقشت مواضيع مختلفة مثل المواطنة والقيادة والأعمال التطوعية.

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