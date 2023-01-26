مبادرة حول مشروع التمكين الاقتصادي بالكرك

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية سيدات مدين الخيرية التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك اليوم الخميس مبادرة حول مشروع التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية وبدعم من مركزي الحياه وراصد.



وقال مدير التنمية نصر المعاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة التي شارك فيها عدد من سيدات المجتمع المحلي من مختلف أنحاء المحافظة، وعضو مجلس المحافظة اللامركزية مها الصرايرة، تهدف إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التماسك المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

اضافة اعلان