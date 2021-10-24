مبادرة في الطفيلة لحث الأطفال على القراءة

الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، وضمن مشرع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبادرة لتشجيع الأطفال على القراءة تحت شعار "نهديك ما تقرأ" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.



وبين رئيس اللجنة ومدير الصندوق الاردني الهاشمي في الطفيلة / مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي علي البداينة، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذ على مدار العام لخدمة اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي في الطفيلة .

اضافة اعلان