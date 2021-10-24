الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

استكمال الأعمال الخاصة بوصلة المحطة ضمن مشروع الباص السريع

وزارة التربية : اختبار الشهر المقبل

التربية تدعو لعدم الالتفات إلى إشاعات العودة للتعليم عن بعد

إعصار ريك يقترب من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

لجنة الاوبئة : 40 طفرة طرأت على دلتا كورونا

حماية المستهلك ترفض أية زيادة على أسعار المأكولات الشعبية

لجنة الاوبئة تؤكد على ضرورة الالتزام والاقبال على تلقي المطاعيم

السعودية وجهة رئيس الحكومة المغربية في أول مهمة خارجية

مبادرة في الطفيلة لحث الأطفال على القراءة

جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تعقد اجتماعها السنوي

الأحد، 24-10-2021 07:42 م

مبادرة في الطفيلة لحث الأطفال على القراءة

1020219153447662301753


الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، وضمن مشرع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبادرة لتشجيع الأطفال على القراءة تحت شعار "نهديك ما تقرأ" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وبين رئيس اللجنة ومدير الصندوق الاردني الهاشمي في الطفيلة / مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي علي البداينة، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذ على مدار العام لخدمة اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي في الطفيلة . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
617596d70d908

استكمال الأعمال الخاصة بوصلة المحطة ضمن مشروع الباص السريع

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

وزارة التربية : اختبار الشهر المقبل

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان

التربية تدعو لعدم الالتفات إلى إشاعات العودة للتعليم عن بعد

9202126214746684924232

لجنة الاوبئة : 40 طفرة طرأت على دلتا كورونا

وجبة-شعبية-تعبيرية-1736x1157

حماية المستهلك ترفض أية زيادة على أسعار المأكولات الشعبية

10202118145224997091337

لجنة الاوبئة تؤكد على ضرورة الالتزام والاقبال على تلقي المطاعيم

أخبار متعلقة
1020211418731211740432

الحنيطي يفتتح المشغل العسكري في قيادة مستودعات الملابس والمهمات