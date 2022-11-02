مبادرة في دير علا بعنوان بوعينا نحمي أجيالنا

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية "كرم المحسن" الخيرية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية تربية لواء دير علا مبادرة "بوعينا نحمي أجيالنا لا للمخدرات"، من أمام مدرسة الطوال الشمالي للبنين باتجاه مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنات للتعبير عن تضامن وتظافر جميع الجهود لمنع هذه الآفة بين الشباب والوقاية منها وتوعيتهم بخطورتها وأهمية الحذر من كل ما يتعلق بها.



وبين متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس أنه يجب أن تتكاتف جهود الجميع لمكافحة هذه الآفة في مجتمعنا، مشيرا إلى أن أساس عملنا هو تسخير الجهود مع جميع الجهات للعمل والتشاركية في جميع ما يتعلق بالقضايا المجتمعية وأهمية الدور الذي يقع على عاتق كل منا.

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