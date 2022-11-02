الأربعاء 02-11-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي يقدم العزاء إلى عشيرة الدباس

الطراونة قائما بأعمال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي

مجلس الوزراء يستمع إلى إيجاز حول مشروع المدينة الجديدة

زراعة الطفيلة تدعو مربي الأغنام إلى التعاون مع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

ولي العهد ينشر صورة من خلال مشاركته في القمة العربية- صورة

الأميرة بسمة بنت طلال تشيد بالمستوى المتقدم لجراحة العظام في الاردن

مبادرة في دير علا بعنوان بوعينا نحمي أجيالنا

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الامن العام يكشف مصير سائق اغلق الطريق العام بعد مخالفته بعمان

ماذا قال مدير الضمان الاجتماعي بعد انهاء عقده ؟

الأربعاء، 02-11-2022 07:27 م

مبادرة في دير علا بعنوان بوعينا نحمي أجيالنا

w


الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية "كرم المحسن" الخيرية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية تربية لواء دير علا مبادرة "بوعينا نحمي أجيالنا لا للمخدرات"، من أمام مدرسة الطوال الشمالي للبنين باتجاه مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنات للتعبير عن تضامن وتظافر جميع الجهود لمنع هذه الآفة بين الشباب والوقاية منها وتوعيتهم بخطورتها وأهمية الحذر من كل ما يتعلق بها.

وبين متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس أنه يجب أن تتكاتف جهود الجميع لمكافحة هذه الآفة في مجتمعنا، مشيرا إلى أن أساس عملنا هو تسخير الجهود مع جميع الجهات للعمل والتشاركية في جميع ما يتعلق بالقضايا المجتمعية وأهمية الدور الذي يقع على عاتق كل منا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

العيسوي يقدم العزاء إلى عشيرة الدباس

6362a1fa89e48

الطراونة قائما بأعمال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي

w

اطلاق مبادرة ملعبي حقي في جامعة آل البيت

636403192179337194

مجلس الوزراء يستمع إلى إيجاز حول مشروع المدينة الجديدة

1120221191637184785321

زراعة الطفيلة تدعو مربي الأغنام إلى التعاون مع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

12202010155459212955189

ولي العهد ينشر صورة من خلال مشاركته في القمة العربية- صورة

أخبار متعلقة
1020222420037205834946

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

10202220233834383628304

ندوة ثقافية ومسابقة ومعرض رسومات عن الرصيفة والهاشميين

main_image6350204d765ce

تفاصيل عطوة الاعتراف بوفاة سيدة في حادث نفق دوار الكيلو

1020221163527645014734

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

10202213202929870900165

عجلون : ورشة عمل توعوية بعنوان الأسرة لبنة الاصلاح

dome_155887471721

جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات تنظم مؤتمرها السنوي الثاني