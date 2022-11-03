مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الأردنية للمدن الذكية مبادرة لإنشاء ثلاث مدن مستدامة في شمال المملكة ووسطها وجنوبها.

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جاء ذلك خلال ورشات عمل، عقدت برعاية الرئيس الفخري للجمعية سمو الأمير نايف بن عاصم وهدفت إلى تعزيز إنشاء المدن الذكية بالدول العربية وتخزين الطاقة.



وبحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الخميس أوصت ورش العمل بضرورة إنشاء جمعيات للمدن الذكية في الدول العربية بالتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة المتجددة.



واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عداد الطعاني ضرورة الانتقال العملي لاستخدام التكنولوجيا في المدن الذكية التي تعتمد التماسك الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والاكتفاء الذاتي والحد من الاعتداء على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي.



وأشار الطعاني إلى أمثلة ناجحة للمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر ومدينة مصدر بالإمارات ومدينة نيوم في المملكة العربية السعودية.



يشار إلى أن ورش العمل عقدت بالتعاون شركات طاقة متخصصة بالتخزين من ألمانيا وسويسرا وفلسطين وسوريا على هامش أعمال المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد أخيرا بعمان.

