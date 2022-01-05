مبادرة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة في منازلهم بالكورة

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شرطة غرب إربد بتنظيم من الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع مديرية صحة محافظة إربد من بلدة دير أبي سعيد بلواء الكورة، اليوم الأربعاء، مبادرة لتطعيم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ضد فيروس كورونا في منازلهم ممن يجدون صعوبة في الوصول إلى مراكز التطعيم في المحافظة.



وقال قائد أمن إقليم الشمال بالإنابة، العميد فخري القطارنة، خلال رعايته إطلاق الحملة، إن هذه المبادرة تأتي في اطار المؤسسية بين جهاز الأمن العام، ووزارة الصحة ما يعكس الصورة الحقيقية للعلاقة التشاركية بين مؤسسات الدولة في وضع صحة المواطن في سلم الأولويات.

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