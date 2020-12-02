الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ثلاثينية بين لقمة عيش أبنائها وتراكم الأعباء المادية

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

الصحة العالمية: توفير لقاحات كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: 118 وفاة و5533 إصابة بكورونا

ارتفاع اسعار الذهب محليا

توصية للحكومة بتأجيل أقساط قروض

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

الأربعاء، 02-12-2020 04:42 م

مبادرة لجمع التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان

4


الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسّسة الحسين للسرطان مبادرة خاصة بالشباب "الأردن ضدّ السرطان- شباب"، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية بهدف جمع التبرعات لدعم علاج مرضى السّرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.
اضافة اعلان

وبحسب بيان صحافي اليوم الأربعاء، تشجع المبادرة الشباب على خوض تجارب إنسانية مؤثرة، ويشارك فيها فريق من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، يسعون لجمع تبرعات بقيمة 100 ألف دينار، عبر تنظيم أنشطة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، لإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع.

وقالت مدير عام مؤسّسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، "سعيدون بإطلاق مبادرة "الأردن ضد السرطان - شباب"، التي تسهم في تنمية قيم التكافل والعطاء في نفوس الشباب، وتشجعيهم على فعل الخير، وتعزيز دورهم في التأثير إيجابا على حياة مرضى السرطان".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202026184540764609617

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1606920732155

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

11202029211836608764253

النعيمي يكرم المدارس الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين

1

مستشفى الأميرة رحمة يجري 2000 فحص كورونا منذ افتتاحه

11202023201652598484056

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس جامعة مؤتة

11202018182127208594037

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الأسترالي

أخبار متعلقة
11202018174921699542011

وزير الصحة : أعداد الإصابات بكورونا تنخفض في الاردن