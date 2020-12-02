مبادرة لجمع التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أطلقت مؤسّسة الحسين للسرطان مبادرة خاصة بالشباب "الأردن ضدّ السرطان- شباب"، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية بهدف جمع التبرعات لدعم علاج مرضى السّرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.وبحسب بيان صحافي اليوم الأربعاء، تشجع المبادرة الشباب على خوض تجارب إنسانية مؤثرة، ويشارك فيها فريق من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، يسعون لجمع تبرعات بقيمة 100 ألف دينار، عبر تنظيم أنشطة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، لإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع.وقالت مدير عام مؤسّسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، "سعيدون بإطلاق مبادرة "الأردن ضد السرطان - شباب"، التي تسهم في تنمية قيم التكافل والعطاء في نفوس الشباب، وتشجعيهم على فعل الخير، وتعزيز دورهم في التأثير إيجابا على حياة مرضى السرطان".