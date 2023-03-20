مبادرة محو الأمية بدير علا ضمن منافسات جائزة الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب البلقاء، اليوم الاثنين، جلسة للتعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وإشهار مبادرة محو الأمية المتكاملة بصالة جمعية الوادي الخصيب بلواء دير علا .



وقال متصرف لواء ديرعلا الدكتور علي المواس إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي جائزة وطنية متخصصة بالعمل التطوعي وهي تكريم لجهود الأفراد والمؤسسات التي تدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة والتي تقوم بمسؤوليتها الأخلاقية في بناء المجتمع من خلال تحقيق رؤيتها التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني .

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