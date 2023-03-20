الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

محافظة المفرق تضع خطة عمل خلال شهر رمضان

مبادرة محو الأمية بدير علا ضمن منافسات جائزة الحسين للعمل التطوعي

أنشطة متنوعة لمراكز شباب في إربد

تعميم من التربية حول إنهاء تكليف معلمي الإضافي

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

رئيس الجامعة الأردنية يشارك في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان الترتيبات المتعلقة بالحج

الامن العام : هذه المخالفة تعرضك للمساءلة القانونية

دورة تدريبية للتصوير في شباب عنجرة

الإثنين، 20-03-2023 10:43 م

مبادرة محو الأمية بدير علا ضمن منافسات جائزة الحسين للعمل التطوعي

e


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب البلقاء، اليوم الاثنين، جلسة للتعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وإشهار مبادرة محو الأمية المتكاملة بصالة جمعية الوادي الخصيب بلواء دير علا .

وقال متصرف لواء ديرعلا الدكتور علي المواس إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي جائزة وطنية متخصصة بالعمل التطوعي وهي تكريم لجهود الأفراد والمؤسسات التي تدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة والتي تقوم بمسؤوليتها الأخلاقية في بناء المجتمع من خلال تحقيق رؤيتها التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202320123846898017980

محافظة المفرق تضع خطة عمل خلال شهر رمضان

3202319225440865294827

أنشطة متنوعة لمراكز شباب في إربد

wwww

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة

وزارة الخارجية

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

w

رئيس الجامعة الأردنية يشارك في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

3202314184548142258418

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان الترتيبات المتعلقة بالحج

أخبار متعلقة
w

بازار خيري بمركز شباب الشيخ حسين

640ef6bcb216e

توقع استكمال أعمال إعادة تأهيل محطة مياه زي أيار المقبل

image (6)

الخصاونة: وعدنا بإنجاز طريق حمرة الصحن- دير علا دون تأخير

32023922445589194596

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

IMG_2802

وفاة و9 إصابات إثر تدهور تريلا في عين الباشا

1220211183019474633580

الأمن يحقق بوفاة ثلاثيني طعنا في البلقاء