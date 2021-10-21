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مبادرة مدرستي تطلق فعاليات التوأمة الإلكترونية في الزرقاء

الخميس، 21-10-2021 06:19 م

مبادرة مدرستي تطلق فعاليات التوأمة الإلكترونية في الزرقاء

المدارس


الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة مدرستي، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، فعاليات الكرنفال الخاص بالتوأمة الإلكترونية للعام 2021 في قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي بالزرقاء، بحضور مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أحمد العياصرة ومنسقي المبادرة والكرنفال.

وتضمن الكرنفال عرض 14 مشروعا متنوعا؛ تناولت الصناعة اليدوية وتصميم المواقع الإلكترونية والإعلام المدرسي والتعلم الاجتماعي وتصميم الروبوتات لفرز النفايات، والتوعية المرورية وإبراز التراث والفلكلور الأردني، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالتوعية الصحية والاقتصادية والإعلامية والارتقاء بالذوق الفني.

وقالت مديرة المشاريع التعليمية في مبادرة مدرستي، الدكتورة مانيا مبسلط، إن مبادرة مدرستي هي الجهة المسؤولة عن برنامج التوأمة الإلكترونية في الأردن، حيث يضم العديد من المدارس المشاركة، سواء من المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومدارس الثقافة العسكرية، إضافة إلى مدارس في القطاع الخاص، إذ انطلقت اليوم الفعاليات في محافظة الزرقاء إلى جانب معان والطفيلة والعقبة.

وأكدت أن الهدف من الكرنفال الاحتفاء بالإنجازات التي قدمها المعلمون والطلبة من خلال عرض مشاريعهم التعليمية التي تم تنفيذها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقد جلسات لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وتذليل المعيقات، حيث أن كل مشروع استغرق فصلا دراسيا كاملا.

وأوضحت أنه تم تنظيم الكرنفال بجهود مشتركة بين المعلمين؛ سفراء وميسرين، لبرنامج التوأمة بالأردن، مبينة أن مبادرة مدرستي تعنى بتطوير البيئة التعليمية في عدد من المدارس الحكومية من خلال تطبيق منهجية شاملة للعمل في المدارس المستهدفة.

وأكدت أن مبادرة مدرستي تقوم بتنفيذ مشروع التوأمة الإلكترونية في الأردن بدعم من الإتحاد الأوروبي، بهدف دعم العملية التعليمية وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة، وذلك من خلال تسهيل اتصال نحو 400 مدرسة أردنية مع أقرانهم في أوروبا لبناء مشاريع تربوية تعزز أساليب التعاون المبتكرة، والتي بدورها تساهم في التطوير المهني للمعلمين، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.

وأضافت أن مبادرة مدرستي تنظم كرنفالات خاصة بالتوأمة الإلكترونية، كجزء من تبادل الخبرات بين المعلمين وبناء قدراتهم، والتي تهدف إلى عرض مجموعة من إنجازات معلمي التوأمة ضمن مشاريعهم في إقليم الوسط وتشمل: محافظة العاصمة، والبلقاء، ومأدبا، والزرقاء وإبراز دور المعلم في ربط الأنشطة الصفية مع المناهج الدراسية، والتعرف على أدوات التكنولوجيا وطريقة استخدامها الآمن في المشاريع.

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