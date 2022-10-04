الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

61 % من الأردنيين يؤيدون بقاء تغيير التوقيت الصيفي والشتوي

الثلاثاء، 04-10-2022 02:36 م

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

download (1)


الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة مدرستي، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر التوأمة الإلكترونية 2022، بمشاركة 150معلما ومعلمة من مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر إلى تعريف المعلمين بمجموعة المعارف التي ستسهم في إيجاد حلول لتحديات تم ملاحظتها في المدارس، وتمكينهم من مهارات يمكن من خلالها إيجاد أفكار مبتكرة وإيجابية، إضافة إلى حثهم على عمل مبادرات تسهم في إحداث أثر وتغيير بكيفية مشاركتهم للمصادر والموارد الموجودة في مدارسهم.


وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن هذا المشروع يسهم في حل مجموعة من التحديات التي تواجه المعلمين وإيجاد الحلول للاستراتيجيات المختلفة، لافتا إلى أن عدد المدارس التي شملها المشروع زاد على 500 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية.


من جهته، قال مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي باترك لامبريتشس، "يعتبر مشروع التوأمة الإلكترونية من المشاريع الديناميكية المهمة للاتحاد الأوروبي ضمن برنامج (ايراسموس+)، ويتيح تبادل الثقافات والانخراط بين المعلمين، والخبرات وتعلم المهارات والمعرفة وتحقيق الاندماج في العملية التعليمية.


وأكد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم التعليم خاصة التعليم الدامج والتطوير المهني للمعلمين ورفدهم بالكثير من الدورات وورشات التطوير المهني، إذ جاء مشروع التوأمة الإلكترونية لبناء قدرات المعلمين وتعزيز المهارات لديهم.


بدوره، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، إن استضافة المؤتمر يأتي إيمانا بأن دور الجامعات والمدارس واحد، ولتكون الجامعة على تماس في مهمة تمكين الشباب، كما أنها تسعى لتكون نموذجا وطنيا كمؤسسة تعليمية يحتذى بها من حيث اهتمامها ببناء الطالب.


وقدمت مديرة مبادرة مدرستي تالا الصويص، ترحيبها وتهنئتها بالحضور بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف غدا.


وشارك المعلمون في عدد من الورشات التي تناولت المحور الرئيس لبرنامج التوأمة الإلكترونية لهذا العام "مدارسنا: جميلة مستدامة ودامجة" إضافة إلى تعزيز العديد من القيم كالمواطنة والانتماء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

Freight trucks - (Archives)

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

قاعة-بالورود-اوليفييه-دولز-1

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

مسرح-الجريمة

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

Tourism-in-Turkey-the-most-important-places-and-most-beautiful-tourist-attractions

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

-902771340

تفعيل خدمة توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار متعلقة
622867e596e52

التربية: انفاق أكثر من 20 مليون دينار لتدريب المعلمين

صناعة-السكاكر-الصلبة-في-المنزل

قرار بحظر استيراد واستخدام مادة ضارة بالصحة في الأردن

1664185976227

اطلاق تقرير ظروف عمل جامعي النفايات غير الرسميين

2202223700968726949

التربية تدعو مرشحين للتعيين- أسماء

49a64bef-اليرموك-2

جلسة تعريفية بالشبكة الطلابية الدولية باليرموك