مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة مدرستي، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر التوأمة الإلكترونية 2022، بمشاركة 150معلما ومعلمة من مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



ويهدف المؤتمر إلى تعريف المعلمين بمجموعة المعارف التي ستسهم في إيجاد حلول لتحديات تم ملاحظتها في المدارس، وتمكينهم من مهارات يمكن من خلالها إيجاد أفكار مبتكرة وإيجابية، إضافة إلى حثهم على عمل مبادرات تسهم في إحداث أثر وتغيير بكيفية مشاركتهم للمصادر والموارد الموجودة في مدارسهم.



وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن هذا المشروع يسهم في حل مجموعة من التحديات التي تواجه المعلمين وإيجاد الحلول للاستراتيجيات المختلفة، لافتا إلى أن عدد المدارس التي شملها المشروع زاد على 500 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية.



من جهته، قال مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي باترك لامبريتشس، "يعتبر مشروع التوأمة الإلكترونية من المشاريع الديناميكية المهمة للاتحاد الأوروبي ضمن برنامج (ايراسموس+)، ويتيح تبادل الثقافات والانخراط بين المعلمين، والخبرات وتعلم المهارات والمعرفة وتحقيق الاندماج في العملية التعليمية.



وأكد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم التعليم خاصة التعليم الدامج والتطوير المهني للمعلمين ورفدهم بالكثير من الدورات وورشات التطوير المهني، إذ جاء مشروع التوأمة الإلكترونية لبناء قدرات المعلمين وتعزيز المهارات لديهم.



بدوره، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، إن استضافة المؤتمر يأتي إيمانا بأن دور الجامعات والمدارس واحد، ولتكون الجامعة على تماس في مهمة تمكين الشباب، كما أنها تسعى لتكون نموذجا وطنيا كمؤسسة تعليمية يحتذى بها من حيث اهتمامها ببناء الطالب.



وقدمت مديرة مبادرة مدرستي تالا الصويص، ترحيبها وتهنئتها بالحضور بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف غدا.



وشارك المعلمون في عدد من الورشات التي تناولت المحور الرئيس لبرنامج التوأمة الإلكترونية لهذا العام "مدارسنا: جميلة مستدامة ودامجة" إضافة إلى تعزيز العديد من القيم كالمواطنة والانتماء.