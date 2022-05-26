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الخميس، 26-05-2022 04:52 م

مبادرة مدرستي تنظم ملتقى جيرة لمعلمين المدارس

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الوكيل الإخباري - نظمت مبادرة مدرستي في عمان اليوم ملتقى للمعلمين تحت عنوان "جيرة مدرستي" وبحضور 250 معلماَ ومعلمة من مختلف مدارس محافظات المملكة بهدف إشراكهم في تجارب ومهارات حياتية تعزز الجوانب القيمية.

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واشارت مديرة مبادرة مدرستي تالا الصويص إلى أن الملتقى جاء كنتاج عمل استمر لعام دراسي من خلال مشروع افتخر اني معلم، حيث عرض لمحطات تمركزت حول المعرفة والتمكين و التأمل والإبداع .


وقالت: "إننا نؤمن كمبادرة مدرستي أن المعلم هو الركيزة الاساسية في مدارسنا لضمان جودة تعليم طلابنا، ويتوجب علينا عقد مثل هذه اللقاءات لإعادة احياء حالة الفخر للمعلمين، وتعزيز مفهوم أن مهنة المعلم تقوم على رسالة نبيلة كانت وما زالت تعمل على بناء المورد البشري ".


وأضافت صويص، أن هذه الفعالية التي تتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76 تضمنت عدة جلسات حول مواضيع تمحورت حول التعليم عن طريق الفن واللعب وجلسات عصف ذهني ناقشت العديد من القضايا التربوية الى جانب الاحتفال بالفعالية النهائية لمشروع "افتخر اني معلم ".

 

من جانبه، قال الدكتور نبيل حناقطة مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أن المعلم هو الركيزة الأساسية في المسيرة التعليمية التعلميّة ومنذ استقلال الأردن عام 1946 أولت الدولة اهتماماً بارزاً بالتعليم من خلال إقرار السياسات والاستراتيجيات التربوية التي ركزت على التطوير المهني للمعلم وبناء المدارس والتركيز على الأنشطة الاثرائية الداعمة بهدف تعزيز المهارات الحياتية وصقل شخصية الفرد لخلق مجتمع واع يتحلى بمنظومة قيمية وتربوية تعكس المواطنة الصالحة و الشعور بالانتماء والولاء لأردننا الحبيب في ظل القيادة الهاشميّة التي نفخر ونعتز بها.

 




 

 


 

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