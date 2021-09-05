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الأحد، 05-09-2021 03:35 م

مباشرة العمل بمجمع المحاكم الشرعية في إربد

محكمة


الوكيل الإخباري - باشر مجمع المحاكم الشرعية في محافظة إربد، اليوم الأحد، بموقعه الجديد الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بالقرب من نفق مدينة الحسن الرياضية.

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وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة قاضي القضاة، القاضي الدكتور منصور الطوالبة، إن مجمع المحاكم الشرعية، يضم محكمة استئناف اربد الشرعية، ومحاكم القضايا، والتركات، والتوثيقات، والتنفيذ الشرعية، إضافة إلى مكتب المدعي العام الشرعي، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكتب ارتباط صندوق تسليف النفقة.

 

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