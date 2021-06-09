مباشر: احتفال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية



الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ميدان الراية في الديوان الملكي الهاشمي محاطاً بالموكب الأحمر وكوكبة من الفرسان.



وأطلقت المدفعية 42 طلقة تحية لجلالة الملك عبدالله الثاني واحتفاء بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة.



تُقيم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية احتفالاً بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

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