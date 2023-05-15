مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، اليوم، للاقتحام والتخريب.



وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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