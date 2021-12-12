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الأحد، 12-12-2021 09:33 ص

مبنى وزارة الزراعة الجديد مستأجر منتهي بالتمليك

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة انتقالها للمبنى الجديد في طبربور مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري بعد أن مكثت في مبنى مستأجر منذ عام ١٩٨٦ وما يقارب ٣٥ عام على دوار المدينة الرياضية والذي وصل إيجاره السنوي إلى ما يقارب ٤٢٣ ألف دينار سنويا وبواقع ١١٧٥ دينار يوميا.

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وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه وبعد ٣٥ عام أصبح لوزارة الزراعة مبنى دائم ومملوك يخدم أهداف الوزارة ويتم الانتقال للمبنى الجديد حاليا قبيل العام الجديد وان وجود الوزارة في مبنى مستأجر كان يمثل تحدي كبير وكان موقع الوزارة القديم لا يخدم المزارعين ومراجعي الوزارة من كافة أنحاء المملكة.

وقال حنيفات اننا بدأنا الإجراءات الخاصة بتمويل شراء المبنى وعلى نظام الاستئجار المنتهي بتملك حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل قسط ويصبح المبنى البالغ مساحته ما يقارب ٧٠٠٠ متر ملك للوزارة بعدها وضمن أعوام قليلة ودون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبكلفة (٣,٧) مليون دينار وهذا القرار مثل وفراً يصل الى ١,٥ مليون دينار.

ونوه الحنيفات إلى تغطية الوزارة بالطاقة الشمسية من خلال تركيب المظلات التي تغطي السيارات وهذا يجعل فاتورة الطاقة للوزارة صفرية وأيضا توفر المساحات حول الوزارة ووجود أرض تعود ملكيتها للوزارة تصل مساحتها إلى ٢٥ دونم والتي تسمح لمراجعي الوزارة بالحصول على مكان للاصطفاف إضافة لكوادر الوزارة ووجود هذه القطعه المملوكة للوزارة سيساعد مستقبلا على التوسع في حال التوجه لبناء مباني للمؤسسات التابعة للوزارة ويجعل خدمات الوزارة في مكان واحد ووجود الوزارة على طريق مفتوح وواسع وخارج تداخلات العاصمة يسهل الوصول للوزارة وقريب من أغلب مواقع الإنتاج وقد تم خلال هذه الفترة الوجيزه التهيئة والنقل وأيضا تجهيز أطراف الوزارة بالأشجار والزراعات التي تدل على خصوصية وزارة الزراعة.

 




 

 


 

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