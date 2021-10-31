مبيعات مهرجان الرمّان في إربد تجاوزت 350 ألف دينار

الوكيل الإخباري- وصل عدد زوار مهرجان الرمان الثالث عشر، الذي أقيم في إربد منذ الخميس الماضي، 130 ألفا، فيما تجازوت المبيعات 350 ألف دينار، بحسب مدير الزراعة عبدالوالي الطاهات.

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وقال الطاهات الأحد، إن "المهرجان تضمن مشاركة 190 شخصا من مزارعي وجمعيات، إضافة إلى نساء ريفيات، حيث عرض العديد من أصناف الرمان من ثمار وخل ودبس ومربى، إضافة إلى منتجات ريفية من مشغولات يدوية وصناعات منزلية متنوعة من داخل محافظة إربد وخارجها".



وأضاف أن المهرجان جاء لمنح فرصة للمشاركين عرض وتسويق منتجاتهم، وتأكيد جودة المنتج المحلي، وتوفير فرصة عمل للعديد من العاطلين عن العمل من خلال صندوق الإقراض الزراعي للشباب والمرأة الريفية.



وبين وزير الزراعة خالد الحنيفات، خلال انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الثالث عشر، الذي نظمته مديرية زراعة محافظة إربد أن الوزارة تسعى دائماً للوقوف إلى جانب المزارع، خاصة في ضبط عملية الاستيراد والتشجيع على تسويق المنتج المحلي للمزارع الأردني في كافة القطاعات، ومنها هذا القطاع المهم، الذي يتجاوز إنتاجه نحو 8 آلاف طن سنوياً في محافظة إربد.



واشتمل المهرجان على العديد من الأجنحة التي تضم ثمار الرمان ومنتجاته المختلفة من عصير ودبس وخل الرمان، ومنتجات المرأة الريفية من الحرف اليدوية والتقليدية والإكسسوارات المنوعة والمأكولات الشعبية والأجبان والألبان ونباتات الزينة الداخلية والصابون والأعشاب الطبية والعطرية، حيث سيستمر المهرجان ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً في مدينة الحسن الرياضية للشباب في محافظة إربد.