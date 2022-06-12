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الأحد، 12-06-2022 08:48 م

متحف الأردن يحتفي بالأعياد الوطنية

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الوكيل الاخباري - نظم متحف الأردن يوما مفتوحا بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي وعيد الجيش والثورة العربية الكبرى.

واشتمل الاحتفال الذي استهدف العائلات الأردنية وزوار المتحف من السياح الأجانب والمقيمين، على عروض خاصة بهذه المناسبات الوطنية بطرق ووسائل متنوعة كعرض لنسخة من وثيقة الاستقلال بالتعاون مع مركز التوثيق الأردني الهاشمي، وجناح ضيافة لتقديم القهوة العربية الأصيلة، وجناح آخر لتقديم الحلوى الشعبية من الموروث الأردني (اللزاقيات) بالإضافة إلى (حلو زمان) للزوار الأطفال، والرسم على الوجوه.

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