متحف الدبابات الملكي يحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري -

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استقبل متحف الدبابات الملكي أمس الجمعة زواره مجاناً ضمن احتفالات المملكة بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.وأطلق المتحف خلال الاحتفال ولأول مرة تجربة ركوب المدرعات، التي مكنت الزوار من خوض تجربة ركوب الآليات المدرعة والتجوال بها في مضمار الدبابات التابع للمتحف مجاناً بهذه المناسبة.وشملت الجولة استخدام آلية نصف مجنزرة يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية، وقام مرشدو المتحف بتقديم الشرح للزوار أثناء ركوبهم للآلية المدرعة وتجوالها بهم في مضمار المتحف، عن تاريخ هذه الآلية، والمهام التي نفذتها خلال عملياتها في الحرب العالمية الثانية.كما استمع الزوار أيضاً خلال ركوبهم للآلية إلى أصوات الجنود و نداءاتهم خلال عمليات الاشتباك في ساحات القتال.يذكر أن المتحف قدم هذه التجربة لزواره مجاناً بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى ليطلع عليها أكبر عدد ممكن من المواطنين لما لهاتين المناسبتين من أثر كبير في قلب كل أردني،.