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الثلاثاء، 23-11-2021 10:47 ص

متخصصون يناقشون دور الطاقة المتجددة في تنمية ريادة الأعمال

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الوكيل الإخباري - ناقش متخصصون من وزارتي الطاقة والزراعة في منتدى نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بالتعاون مع وزارة الطاقة الثلاثاء، آليات استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة الصغيرة السعة لتنمية ريادة الأعمال لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في القطاعات الإنتاجية داخل المناطق الريفية.

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 وفي كلمة مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال مدير الكهرباء وكهربة الريف المهندس زياد السعايدة، إن مشروع المبادرة الإقليمية لتعزيز استخدام أنظمة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق في المناطق الريفية في المنطقة العربية يهدف إلى تحسين سبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية للمستفيدين منه ودعم استراتيجيات الطاقة التي تنتهجها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.


وأكد أهمية المشروع في توفير الدعم للسيدات الريفيات من خلال مشاريع الطاقة الشمسية صغيرة السعة التي تدعم النساء في مواقعهن النائية وتمكنهن من أداء مشاريعهن وتحقيق قصص نجاح باهرة من خلال تحقيق الاندماج في القطاعات المختلفة وبالأخص فيما يتعلق بالغذاء والمياه، وسبل مواجهة الأضرار السلبية للتغير المناخي.


كما أكد أهمية المشروع في تحقيق الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وخاصة المجموعات المهمشة وذلك من خلال معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية لافتا النظر إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة المناسبة للأنشطة الإنتاجية، وتنمية المشاريع الخاصة في المناطق الريفية.


 وعرض المهندس السعايدة أهم المشاريع التي تم إنجازها في المملكة في هذا المجال وتشمل مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 12 نظاما للطاقة الشمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة إجمالية تبلغ 72 كيلوواط ومشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظامين لتسخين المياه بواسطة السخانات الشمسية لمبانيي.


 كما تشمل هذه المشاريع، تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظامين من أنظمة الرّي بالتنقيط حيث سيتم دمج إحدهما مع نظام الطاقة الشمسية بقدرة 22 كيلوواط، والآخر مع نظام الطاقة الشمسية بقدرة 10 كيلوواط.


 كما تشمل قائمة المشاريع تجديد الأعمال الكهربائية (الأسلاك والألواح) واستبدال وحدات الإنارة بوحدات LED في عدد من المناطق.


 من جانبها، قالت رئيسة قطاع الطاقة في (إسكوا) راضية سداوي، إن المبادرة تضمنت عددا من المشاريع التي استفاد منها 850 شخصا، وتشمل مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 12 مشروعا للطاقة الشمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة إجمالية تبلغ 72 كيلو واط في محافظتي الكرك ومعان.


 




 

 


 

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