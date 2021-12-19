متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الوكيل الاخباري - دعا متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور علي الحوامدة، المواطنين في اللواء إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبا لمخاطرها المحتملة خلال المنخفض الجوي المرتقب.



وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، أن التنسيق يجري دورياً مع الأجهزة الأمنية لغاية تنبيه المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول خاصة من أصحاب المواشي لغاية ترحيلهم حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم .

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