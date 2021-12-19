الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتعيين 15 قاضيا - اسماء

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنانة سميرة توفيق تتمتع بصحة جيدة

الامن العام يكشف تفاصيل وفاة مواطن على دوار المدينة

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

مجمع اللغة العربية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

محافظ إربد : الدوائر الخدمية بجهوزية عالية تحسبا لأي حالة جوية محتملة

بريطانيا تسجل 45 وفاة و 82886 إصابة بكورونا

بعد طرح برنامج الوكيل للقضية .. عويس : توجه لشمول جميع طلبة جامعات الجنوب بالمنح

شخص يتبرع ببرابيش أراجيل لمسجد في عمان ! - صورة

الأحد، 19-12-2021 08:50 م

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

1220211814345940275281


الوكيل الاخباري - دعا متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور علي الحوامدة، المواطنين في اللواء إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبا لمخاطرها المحتملة خلال المنخفض الجوي المرتقب.

وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، أن التنسيق يجري دورياً مع الأجهزة الأمنية لغاية تنبيه المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول خاصة من أصحاب المواشي لغاية ترحيلهم حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين 15 قاضيا - اسماء

1020212992410214616366

الامن العام يكشف تفاصيل وفاة مواطن على دوار المدينة

1

مجمع اللغة العربية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

1220201214411797442539

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

f

محافظ إربد : الدوائر الخدمية بجهوزية عالية تحسبا لأي حالة جوية محتملة

1220211817197940013900

بعد طرح برنامج الوكيل للقضية .. عويس : توجه لشمول جميع طلبة جامعات الجنوب بالمنح

أخبار متعلقة
1120212812859251363831

المستقلة للانتخاب تدعو المواطنين لتدقيق أسمائهم

لقاح وكيل ٢

لجنة الأوبئة تدعو المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الخصاونة لوغو

تمديد العمل بإعفاء المواطنين بنسبة 25% من الرسوم الإنشائيّة

1220211102722193890759

الكلالدة : العرض الاولي لجداول الناخبين في 18 من الشهر الحالي

مطرقه

الزرقاء : إحالة موظف حكومي للقضاء بسبب رشوة مالية

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل